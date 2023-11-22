Депутата от партии Зеленского отправили под стражу за коррупцию

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал на два месяца депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. Он обвиняется в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема.

"Применить к подозреваемому Одарченко Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок содержания под стражей до 20 января 2024 года включительно", — сказала судья, добавив, что назначен залог в размере 15 миллионов гривен (более 416 тысяч долларов, около 36,6 миллиона рублей).