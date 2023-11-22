Депутата от партии Зеленского отправили под стражу за коррупцию
На Украине суд арестовал депутата Рады Одарченко по обвинению в коррупции
Андрей Одарченко. Обложка © Wikipedia / Шинкарёва Алина Александровна
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал на два месяца депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. Он обвиняется в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема.
"Применить к подозреваемому Одарченко Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок содержания под стражей до 20 января 2024 года включительно", — сказала судья, добавив, что назначен залог в размере 15 миллионов гривен (более 416 тысяч долларов, около 36,6 миллиона рублей).
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Одарченко. Согласно данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), парламентарий просил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, где Одарченко занимает должность ректора. После того как финансирование было выделено, на криптокошёлек главы агентства поступили средства в размере десяти тысяч долларов. Уточняется, что в дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составлять 8% от объёма финансирования.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о коррупции на Украине. По словам главы Российского государства, такого уровня, как в Незалежной, нет ни в одной стране мира. Кстати, Владимир Зеленский недавно собрал всех украинских журналистов и потребовал, чтобы они больше не поднимали эту тему и перестали писать о коррупции Киева.