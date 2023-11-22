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22 ноября, 18:34

Депутата от партии Зеленского отправили под стражу за коррупцию

На Украине суд арестовал депутата Рады Одарченко по обвинению в коррупции

<p>Андрей Одарченко. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andriy_Odarchenko,_Ukrainian_politician.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Шинкарёва Алина Александровна</a></p>

Андрей Одарченко. Обложка © Wikipedia / Шинкарёва Алина Александровна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал на два месяца депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. Он обвиняется в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема.

"Применить к подозреваемому Одарченко Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок содержания под стражей до 20 января 2024 года включительно", — сказала судья, добавив, что назначен залог в размере 15 миллионов гривен (более 416 тысяч долларов, около 36,6 миллиона рублей).

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Одарченко. Согласно данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), парламентарий просил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, где Одарченко занимает должность ректора. После того как финансирование было выделено, на криптокошёлек главы агентства поступили средства в размере десяти тысяч долларов. Уточняется, что в дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составлять 8% от объёма финансирования.

Украинские власти обвинили в разворовывании бюджета в ожидании поражения

Украинские власти обвинили в разворовывании бюджета в ожидании поражения

Ранее президент России Владимир Путин высказался о коррупции на Украине. По словам главы Российского государства, такого уровня, как в Незалежной, нет ни в одной стране мира. Кстати, Владимир Зеленский недавно собрал всех украинских журналистов и потребовал, чтобы они больше не поднимали эту тему и перестали писать о коррупции Киева.

Никита Никонов
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