Украинские власти обвинили в разворовывании бюджета в ожидании поражения

Власти Украины считают, что конфликт с Россией окончен и на фоне этого разворовывают государственные деньги. Об этом в интервью Youtube-каналу Politeka Online рассказал украинский политик Сергей Гайдай. По его словам, для чиновников уже всё закончилось, поэтому они закатывают свадьбы с огромными тортами, дорогими иномарками и ресторанами в Киеве, которые обходятся им в миллионы долларов.

"Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты", — пояснил Гайдай.