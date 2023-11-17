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17 ноября, 04:29

Украинские власти обвинили в разворовывании бюджета в ожидании поражения

Политик Гайдай: Власти Украины разворовывают бюджет, считая конфликт оконченным

Власти Украины считают, что конфликт с Россией окончен и на фоне этого разворовывают государственные деньги. Об этом в интервью Youtube-каналу Politeka Online рассказал украинский политик Сергей Гайдай. По его словам, для чиновников уже всё закончилось, поэтому они закатывают свадьбы с огромными тортами, дорогими иномарками и ресторанами в Киеве, которые обходятся им в миллионы долларов.

"Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты", — пояснил Гайдай.

Он подчеркнул, что неэффективное государство с небольшим числом ресурсов не может рассчитывать на победу, тем более без поддержки Запада, на данный момент "перекрывающего Киеву кислород". Гайдай добавил, что Украине приходится воевать на два фронта: с Москвой и с коррупцией в стране. А все иллюзии на тему развала России потеряли всякий смысл.

Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине

Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны заявил, что Украина отличается одним из самых высоких уровней коррупции в мире. Об этом, к слову, знают и в США, но предпочитают замалчивать.

Обложка ©

Pixabay

Анатолий Симоненко
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