В США раскрыли содержание секретных докладов Байдена об Украине

Администрация президента США Джозефа Байдена прекрасно осведомлена о коррупции на Украине. Впрочем, американские власти не спешат бить тревогу, предпочитая замалчивать масштабы проблемы, уверен сенатор Рэнд Пол.

По данным члена верхней палаты Конгресса, в распоряжении Белого дома имеются документы, которые отражают реальную судьбу отправляемых Киеву пакетов финансовой помощи. Для контроля за расходованием средств американских налогоплательщиков Пол счёл нужным назначить особую инспекцию, воспользовавшись опытом афганской кампании.

"Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило. Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран", — напомнил сенатор в интервью Fox News.