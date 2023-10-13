В США раскрыли содержание секретных докладов Байдена об Украине
Сенатор Пол: Байден знает о коррупции на Украине, но предпочитает молчать о ней
Администрация президента США Джозефа Байдена прекрасно осведомлена о коррупции на Украине. Впрочем, американские власти не спешат бить тревогу, предпочитая замалчивать масштабы проблемы, уверен сенатор Рэнд Пол.
По данным члена верхней палаты Конгресса, в распоряжении Белого дома имеются документы, которые отражают реальную судьбу отправляемых Киеву пакетов финансовой помощи. Для контроля за расходованием средств американских налогоплательщиков Пол счёл нужным назначить особую инспекцию, воспользовавшись опытом афганской кампании.
"Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило. Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран", — напомнил сенатор в интервью Fox News.
Тем временем всё больше американских конгрессменов стали выступать против дальнейшего спонсирования Киева. Негодование Палаты представителей из-за бездонных потребностей Незалежной совпало со смещением внимания Вашингтона с Украины на Израиль, рассказывал Лайф ранее.
Flickr / The White House