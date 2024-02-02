Минздрав объяснил, из-за чего в России не спешат внедрять МКБ-11

План мероприятий по внедрению в РФ Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) приостановлен из-за жалоб на возможные противоречия классификации традиционным ценностям. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.

"Решение о приостановлении реализации плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством Российской Федерации", — указано в сообщении.

МКБ-11 — это новая и пока последняя версия Международной статистической классификации болезней и проблем, которые связаны со здоровьем. В 2019 году её приняла 72-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поправки вступили в силу 1 января 2022 года. МКБ представляет собой систему рубрик, включающих конкретные болезни и подразумевающих определённые критерии. Цель МКБ — создать условия для упорядоченной регистрации, изучения и сравнения сведений о смертности и заболеваемости в разных странах в разное время. В России пока действует МКБ-10.