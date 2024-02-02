"Это зайчик, на победу": Дочка врача-онколога из Тулы подарила Путину игрушку

Глава государства Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя Полине Швецовой, дочке пригласившего президента в гости врача-онколога Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова.

Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя Полине Швецовой. Видео © Life.ru / Павел Баранов

Во время своего визита российский президент осмотрел комнату маленькой россиянки. В какой-то момент ребёнок подбежал к нему и подарил плюшевую игрушку.

"Это зайчик, на победу", — протянула ему подарок четырёхлетняя Полина.

Путин же сообщил, что у них при себе тоже были подарки для малышки. После этого глава государства подарил девочке большого плюшевого медведя и с разрешения матери — детский компьютер.

"А ты танцуешь, Полина?" — поинтересовался Путин и встретил танец девочки аплодисментами.