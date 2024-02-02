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2 февраля, 19:58

"Это зайчик, на победу": Дочка врача-онколога из Тулы подарила Путину игрушку

Путин подарил компьютер и медведя дочери сотрудника онкодиспансера из Тулы

Глава государства Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя Полине Швецовой, дочке пригласившего президента в гости врача-онколога Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова.

Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя Полине Швецовой. Видео © Life.ru / Павел Баранов

Во время своего визита российский президент осмотрел комнату маленькой россиянки. В какой-то момент ребёнок подбежал к нему и подарил плюшевую игрушку.

"Это зайчик, на победу", — протянула ему подарок четырёхлетняя Полина.

Путин же сообщил, что у них при себе тоже были подарки для малышки. После этого глава государства подарил девочке большого плюшевого медведя и с разрешения матери — детский компьютер.

"А ты танцуешь, Полина?" — поинтересовался Путин и встретил танец девочки аплодисментами.

Путин прибыл в Тулу
Путин прибыл в Тулу

Ранее Life.ru писал, что 2 февраля Путин посетил Тульский областной клинический онкологический диспансер и пообщался с персоналом. Глава государства отметил современное оборудование, находящееся в медучреждении.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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