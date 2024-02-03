Пьяный житель подмосковного Домодедова убил водителя скорой из ракетницы

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего мужчину. Как передают в региональном главке Следственного комитета России, его подозревают в расправе над 33-летним водителем скорой помощи.

Место убийства сотрудника скорой помощи в Домодедове. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

По данным ведомства, происшествие случилось ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково. Там между задержанным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошёл конфликт.

В какой-то момент пьяный дебошир достал сигнальный пистолет, после чего выстрелил в своего оппонента. Последний скончался на месте от полученных травм до прибытия врачей. Теперь в этой ситуации предстоит разобраться стражам правопорядка.