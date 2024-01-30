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30 января, 06:26

В Уфе студенту в баре выстрелили в лицо из ракетницы за отказ дать сигарету

В Уфе студент отказался дать сигарету пьяным посетителям бара, в результате чего получил в лицо выстрел из ракетницы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Уфе студенту выстрелили в лицо из ракетницы. Видео © T.me / Mash Batash

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 28 января в баре, расположенном в Гостином Дворе. В результате выстрела у молодого человека оказалось разорвано веко и глазное яблоко. Стрелявшие быстро скрылись с места происшествия, помогали пострадавшему сотрудники бара: они позвонили в скорую и дожидались медиков. Сейчас в деле разбирается полиция, правоохранители уже ищут злоумышленников.

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Ранее Лайф писал, что в Челябинске расстреляли местного боксёра Андрея Стоцкого. Мужчина совершал пробежку, но в какой-то момент начал конфликтовать с местными. В итоге оппоненты достали травматический пистолет и выстрелили в спортсмена 20 раз. В настоящее время боксёр уже оправился от травм.

Обложка ©

T.me / Mash Batash

Ян Поланин
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