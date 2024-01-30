В Уфе студенту в баре выстрелили в лицо из ракетницы за отказ дать сигарету

В Уфе студент отказался дать сигарету пьяным посетителям бара, в результате чего получил в лицо выстрел из ракетницы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Уфе студенту выстрелили в лицо из ракетницы. Видео © T.me / Mash Batash

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл 28 января в баре, расположенном в Гостином Дворе. В результате выстрела у молодого человека оказалось разорвано веко и глазное яблоко. Стрелявшие быстро скрылись с места происшествия, помогали пострадавшему сотрудники бара: они позвонили в скорую и дожидались медиков. Сейчас в деле разбирается полиция, правоохранители уже ищут злоумышленников.