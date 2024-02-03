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3 февраля, 01:42

Стало известно, насколько подорожали обеды в ресторанах Москвы и области

Мосстат: В 2023 году обеды в ресторанах Москвы стали дороже на 8,1%

В прошлом году средний чек за обед на человека в столичном ресторане увеличился на 8,1% и за ужин — на 5,3%. Об этом пишет РИАМО, ссылаясь на пресс-службу управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

Так, обеды в столичных кафе, закусочных и столовых поднялись в цене на 5,9%, а вот в Московской области средний чек увеличился на 8,2%. Обед в ресторане подорожал на 9,1%, ужин — на 5,4%.

По данным Мосстата, цены на гамбургеры в Москве также подскочили на 11,9%, в Подмосковье — на 16,4%. Кофе в общепитах объёмом 200 мл подорожал на 7,1% в Москве и на 10,4% в Московской области.

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В России подскочили цены на все популярные виды досуга, кроме одного

Ранее россиян предупредили, что в стране в полтора раза подорожает импортное вино из-за новой пошлины и повышения акциза. Одна из причин повышения цен — изменение импортной пошлины на напитки из недружественных стран с 12% до 20%.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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