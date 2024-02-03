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3 февраля, 02:11

В Минобороны рассказали о рядовом Матюхине, который сорвал засаду ВСУ

Российские военные продолжают атаковать противника в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, недавно рядовому Ивану Матюхину из группы охранения колонны удалось обнаружить готовящуюся засаду украинцев, после чего их прогнали с тыла.

По данным ведомства, россиянин находился в составе подразделения, доставлявшего боеприпасы для батальонной тактической группы ВС РФ. Во время продвижения к конечному пункту назначения им была обнаружена группа украинских военнослужащих. Представители Минобороны подчеркнули, что российский военный не растерялся и принял решение атаковать врага первым.

"Иван Матюхин вместе с группой, совершив манёвр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков", — приводит РИА "Новости" сообщение МО РФ.

В результате украинские военнослужащие с серьёзными потерями спешно покинули поле боя. В сообщении министерства подчёркивается, что смелые и решительные действия Матюхина позволили сорвать готовящуюся засаду и довести колонну в заданный район без потерь.

В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российский военнослужащий спас экипаж из горящего танка в зоне спецоперации. Эту историю глава государства поведал на встрече с участниками форума "Всё для победы!", который проходит в Туле.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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