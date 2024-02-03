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3 февраля, 02:37

"Государственная измена": В словах Макрона о ядерном оружии увидели тревожный сигнал

Политик Филиппо: Макрон увеличивает риски ядерной войны с Россией

Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией. Такое мнение в социальной сети Х высказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Франция несёт ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — заявил политический деятель.

По его словам, это фундаментальный разрыв с французской доктриной. В то же время, как считает Филиппо, это означает фактическую передачу ядерного арсенала страны в руки Брюсселя — то есть его могут использовать в случае военного противостояния России с Польшей или одной из стран Прибалтики. В заключение политик отметил, что Макрон должен уйти со своего поста, а Франция должна выйти из Евросоюза.

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Ранее Life.ru писал, что Филиппо возмутился из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Он счёл эту идею безумной, так как она предполагает финансирование французами Владимира Зеленского, а также блока НАТО.

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Flickr / Elyseefr

Алексей Соловьёв
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