"Государственная измена": В словах Макрона о ядерном оружии увидели тревожный сигнал

По его словам, это фундаментальный разрыв с французской доктриной. В то же время, как считает Филиппо, это означает фактическую передачу ядерного арсенала страны в руки Брюсселя — то есть его могут использовать в случае военного противостояния России с Польшей или одной из стран Прибалтики. В заключение политик отметил, что Макрон должен уйти со своего поста, а Франция должна выйти из Евросоюза.