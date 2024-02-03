Астроном рассказала, когда россияне смогут увидеть две яркие кометы

В 2024 году россияне невооружённым взглядом смогут увидеть две яркие кометы, рассказала в разговоре с RT астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Так, 21 апреля 2024 года комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) окажется в перигелии, точке, ближайшей к Солнцу. Астрономы прогнозируют её видимость около +4,5 звёздной величины. Комету можно будет разглядеть на небе в тёмное время суток. В марте она будет видна только в бинокль за городом. В апреле её можно будет найти в созвездиях Овен и Телец. Комету можно будет увидеть во время солнечного затмения 8 апреля в момент полной фазы.

"Когда небо потемнеет, её можно будет увидеть недалеко от Солнца, рядом с ярким Юпитером. Вскоре после перигелия комета исчезнет с ночного неба Северного полушария, перейдя в Южное, где она будет видна до конца года", — рассказала Кошман.

Вторая комета ожидается осенью 2024 года: C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). В октябре её яркость будет выше +2 звёздной величины на протяжении целого месяца: с 20 сентября по 20 октября. В Северном полушарии комету можно будет увидеть с 12 октября. Тогда её яркость будет между 0 и +1 звёздной величины. К Земле она максимально приблизится 12 октября, достигнув наибольшей яркости.