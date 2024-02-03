В Сочи приземлился первый пассажирский рейс обновлённого Ту-214

В Краснодарском крае приземлился пассажирский рейс, выполненный на обновлённом Ту-214. Об этом сообщили в телеграм-канале представители Международного аэропорта Сочи.

"Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва – Сочи на обновлённом самолёте ТУ-214", — говорится в сообщении воздушной гавани.

В аэропорту отметили, что транспортное средство встречали водяной аркой. Также подчёркивается, что загрузка первого рейса почти достигла максимального показателя: в этот раз она составила 90%.