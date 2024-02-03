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3 февраля, 04:44

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс обновлённого Ту-214

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings на обновлённом самолёте Ту-214. Обложка © t.me / Аэропорт Сочи

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings на обновлённом самолёте Ту-214. Обложка © t.me / Аэропорт Сочи

В Краснодарском крае приземлился пассажирский рейс, выполненный на обновлённом Ту-214. Об этом сообщили в телеграм-канале представители Международного аэропорта Сочи.

"Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва – Сочи на обновлённом самолёте ТУ-214", — говорится в сообщении воздушной гавани.

В аэропорту отметили, что транспортное средство встречали водяной аркой. Также подчёркивается, что загрузка первого рейса почти достигла максимального показателя: в этот раз она составила 90%.

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Ранее Life.ru писал, что авиакомпания "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация договорились о параметрах салонов самолётов Ту-214. Сообщалось, что салон будет выполнен в двухместной компоновке на 170–175 мест, из которых 163 выделят для экономкласса.

Алексей Соловьёв
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