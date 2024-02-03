В Сочи приземлился первый пассажирский рейс обновлённого Ту-214
Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings на обновлённом самолёте Ту-214. Обложка © t.me / Аэропорт Сочи
В Краснодарском крае приземлился пассажирский рейс, выполненный на обновлённом Ту-214. Об этом сообщили в телеграм-канале представители Международного аэропорта Сочи.
"Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва – Сочи на обновлённом самолёте ТУ-214", — говорится в сообщении воздушной гавани.
В аэропорту отметили, что транспортное средство встречали водяной аркой. Также подчёркивается, что загрузка первого рейса почти достигла максимального показателя: в этот раз она составила 90%.
Ранее Life.ru писал, что авиакомпания "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация договорились о параметрах салонов самолётов Ту-214. Сообщалось, что салон будет выполнен в двухместной компоновке на 170–175 мест, из которых 163 выделят для экономкласса.