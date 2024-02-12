Трёхсвятие, День Дарвина, Международный день брачных агентств: Праздники и приметы 12 февраля Сегодня, 12 февраля 2024 года, в России нет государственных праздников. Отмечается церковно-народный, два профессиональных, а также один памятный день, посвящённый великому учёному. 11 февраля, 21:01 12 февраля отмечается Васильев день, или Трёхсвятие. Обложка © Shutterstock

Трёхсвятие

12 февраля в России отмечается праздник под названием Трёхсвятие, основанный на церковной традиции. Несколько фактов о нём: Это церковно-народный праздник, пришедший из времён Руси.

Называется Трёхсвятием, потому что в этот день чтут память трёх святых.

Другое название — Васильев день.

Ежегодно отмечается 12 февраля, по календарю не смещается.

12 февраля Русская православная церковь чтит память Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В церковном календаре праздник значится как Собор трёх святителей, в народе же он получил название Трёхсвятие, или Васильев день, по имени одного из них.

Василий Великий родился в 330 году в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия). Семья его была благочестивой христианской. Он получил хорошее образование дома, а затем отправился в Афины, где изучил разнообразные науки. После того как он вернулся на родину и проявил там свои таланты в риторике и проповеди, его избрали Собором епископов на Кесарийскую кафедру. В тяжёлое для Церкви время он показал себя как пламенный защитник веры, ограждая её от ересей своими словами и посланиями. Святитель Василий Великий издревле пользовался особым почитанием на Руси.

Иоанн Златоуст же жил в V веке, был архиепископом Константинопольским. Он получил такое прозвище за красноречие, которым славился. Известен как автор многочисленных богословских трудов. Именем святителя назван город Златоуст в Челябинской области. В свою очередь Григорий Богослов жил в IV веке, считается одним из Отцов Церкви. Богословом его стали называть из-за глубоких познаний и Священного Писания и его толкований. Он оставил большое наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

На иконах святители изображаются втроём в полный рост в епископском облачении. В руках у них книги Священного Писания.

Приметы на 12 февраля

По народному поверью, в день чествования этих трёх святых нельзя было прясть, поэтому праздник называли ещё "днём трёх святителей-непрядильщиков". Считалось также, что на Трёхсвятие в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, чтобы продолжать звериный род. Было принято подавать на стол блюда из дичи.

На Трёхсвятие было принято мириться, просить прощения у тех, кого обидели, и прощать самим. Ссоры, начавшиеся в Васильев день, могут затянуться на целый год и перерасти во вражду. Поэтому следует избегать любых конфликтов. Ещё люди верили, что в этот день нужно проводить уборку в доме — она может привлечь благополучие. Шумных гуляний в этот день не устраивают.

В старину на Васильев день проводили обряды на привлечение возлюбленного, так как этот святой считался покровителем семьи. Девушки вешали на деревья разноцветные ленты, произнося вслух имя молодого человека. Считалось, что вскоре после этого быть помолвке.

Погодные приметы на 12 февраля

В ночь на Трёхсвятие красная луна — погода испортится.

Ясная погода — к приходу морозов.

Сильный ветер — весна, лето и осень будут дождливыми.

Птицы беспокойные — к сильному снегопаду.

День Дарвина

12 февраля отмечается День Дарвина. Фото © Wikipedia

12 февраля в России и других странах отмечается праздник, посвящённый вкладу в науку выдающегося учёного, — День Дарвина. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Посвящён Чарльзу Дарвину, автору теории эволюции.

Ежегодно отмечается 12 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен ко дню рождения учёного.

В этот день в музеях проходят тематические акции и выставки.

Английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года. В 1859 году в научном мире произошло очень важное событие: была опубликована его работа "Происхождение видов путём естественного отбора". Она стала основой эволюционной биологии. В издании автор изложил свою гипотезу, согласно которой всё живое на Земле эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Доказательства были собраны в кругосветной экспедиции на бриг-шлюпе "Бигль" в 1830-х годах. Наработки Дарвина стали частью современной синтетической теории эволюции, которая вобрала в себя также достижения генетики, палеонтологии, молекулярной биологии и других дисциплин.

Идея отмечать День Дарвина появилась в 1990-х годах в США и воплотилась в жизнь в 2001 году. Активистами был создан Фонд Международного дня Дарвина, цель которого — способствовать распространению идей дарвинизма. Спустя два десятилетия этот неофициальный праздник отмечается по всему миру, в том числе в России. К нему обычно приурочены выставки, конференции, различные акции в вузах. День Дарвина направлен не только на чествование Дарвина, но и на популяризацию науки в целом, поэтому есть и второе название — Международный день науки и гуманизма.

Наряду с Днём Дарвина есть также День эволюции, тоже посвящённый работе выдающегося учёного. В свою очередь этот праздник приурочен к дате публикации "Происхождения видов путём естественного отбора" — 24 ноября.

Международный день брачных агентств

12 февраля отмечается Международный день брачных агентств. Фото © Shutterstock

12 февраля в России отмечается праздник, посвящённый профессиональным свахам, — Международный день брачных агентств. Несколько фактов о нём: Это интернациональный профессиональный праздник.

Официально в России не утверждён.

Отмечается ежегодно 12 февраля, по календарю не смещается.

Международный день брачных агентств отмечается с 2010 года по инициативе представителей этой сферы. Почему для этого праздника выбрали именно дату 12 февраля, неизвестно. Возможно, это связано с преддверием Дня святого Валентина.

Работники брачных агентств знают, что их профессия — очень древняя. Хоть официально первое такое учреждение и было открыто всего три с половиной века назад — в 1650 году в Лондоне, на самом деле свахи существовали куда раньше.

В наше время многие скептически относятся к идее поиска второй половинки с помощью брачного агентства, но есть истории со счастливым концом, которые опровергают такие убеждения.

День подразделений лицензионно-разрешительной работы

Работа лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии по выдаче лицензий на оружие. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

12 февраля в России свой праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются выдачей разрешительных документов: на эту дату приходится День подразделений лицензионно-разрешительной работы. Это российский профессиональный, ведомственный праздник.

Ежегодно отмечается 12 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания такой структуры в системе МВД.

История этого профессионального праздника берёт начало в советском периоде нашей страны. 12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в управлении административной службы милиции был образован четвёртый отдел, задачей которого стала выдача различных разрешений и лицензий. Такие подразделения существуют и поныне, но теперь они относятся к другому ведомству — Росгвардии, основанной в 2016 году.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы есть по всей стране. Одна из главных их функций — контроль над приобретением, учётом, хранением, перевозкой и использованием оружия. Именно там можно получить лицензию, например, на охотничье ружьё. Ежегодно сотрудники ведомства обрабатывают десятки тысяч подобных заявлений, и каждое должно быть тщательно проверено. Это сложная, но очень важная работа.

Именины 12 февраля

12 февраля именины может отмечать российский актёр Владимир Сычёв. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 12 февраля, именины могут отмечать: Василий

Владимир

Григорий

Иван

Ипполит

Максим

Пелагея

Пётр

Степан

Фёдор.

Авторы Вадим Андреев