Сретение Господне, День памяти воинов-интернационалистов: праздники и приметы 15 февраля Сегодня, 15 февраля 2024 года, в России отмечается один из самых важных церковных праздников. Также на эту дату приходится День памяти воинов, сражавшихся за рубежом, и два профессиональных праздника. 14 февраля, 21:01 15 февраля православные в России отмечают Сретение Господне. Обложка © Wikipedia

Сретение Господне

15 февраля православные в России отмечают большой церковный праздник — Сретение Господне. Несколько фактов о нём. Это один из двунадесятых (12 самых важных) праздников православной церкви в году.

Отмечается всегда 15 февраля, на 40-й день после Рождества Христова.

Считается символической границей между Ветхим и Новым Заветом.

С ним издревле было связано много традиций и примет.

С древнецерковного языка слово "сретение" переводится как "встреча". Праздник связан с традицией древних иудеев, согласно которой при рождении мальчика мать должна была прийти в храм через 40 дней и принести очистительную жертву. Если семья могла это себе позволить, то следовало принести годовалого ягнёнка и голубку, а если была бедной, то двух голубей. Богородица Мария принесла в храм двух птиц.

Согласно Евангелию от Луки, после совершения обряда в храме к Иосифу и Марии подошёл старик по имени Симеон — один из 70 учёных, переводивших Священное Писание с иврита на греческий. По преданию, ему ранее явился ангел и возвестил, что он не умрёт, пока не увидит Младенца и не убедится в правдивости пророчества о том, что того родит непорочная дева. Симеон ждал рождения Мессии, тяготясь длинной жизнью, и теперь произнёс: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…" Вслед за старцем к родителям Иисуса подошла пожилая Анна, которая работала в храме и которую называли пророчицей. Она поклонилась и пошла рассказать горожанам о рождении избавителя Израиля. Таким образом, верующие в этот день празднуют встречу с Богом, встречу старого языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового. Личное сретение, по мнению богословов, случается и в жизни каждого уверовавшего человека, когда он приходит впервые в храм.

На Сретение в православных храмах совершается праздничная литургия, иногда также проводится крестный ход. Согласно традиции прихожане забирают свечи со сретенской службы домой, чтобы зажигать во время молитвы.

Приметы на Сретение

Этот праздник занимал особое место на Руси, так как зачастую совпадал с окончанием холодов. В народе говорили, что на Сретение зима с летом встречаются, последние морозы и первые оттепели называли сретенскими.

Этот праздник был своеобразной границей, после него приступали к разным весенним делам: выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, ухаживали за плодовыми деревьями. А ещё в деревнях проводили гуляния.

Считалось, что в этот день обязательно надо сходить в церковь. Нельзя злоупотреблять алкоголем и заниматься тяжёлым физическим трудом, быть в плохом настроении, ссориться. Сретение рассматривали как день, не подходящий для важных начинаний и начала путешествий.

Погодные приметы на Сретение

Капель — к тёплой весне и хорошему урожаю пшеницы.

Если морозы — зима затянется.

Снег на Сретение — к дождливой весне.

Ясный, тихий день — к хорошему урожаю льна.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

15 февраля в России отмечается праздник, посвящённый памяти воинов, которые отстаивали интересы Родины за рубежом, — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Рассказываем о нём. Это официальная российская памятная дата.

Отмечается ежегодно 15 февраля, по календарю не смещается.

Установлена федеральным законом в 2010 году.

В этот день по всей стране проводятся акции памяти у мемориалов.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, был учреждён, чтобы почтить тех, кто принимал участие в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны. В этот день в 1989 году последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса. На протяжении десяти лет, с 1979 по 1989 год, в тех боевых действиях приняло участие более 650 тысяч военнослужащих и около 200 тысяч вольнонаёмных граждан СССР. Потери составили 15 051 человек.

Но сегодняшняя памятная дата посвящена не только ветеранам войны в Афганистане, но и участникам других вооружённых конфликтов за рубежом. По данным Минобороны, после окончания Великой Отечественной войны более 1,5 миллиона граждан СССР и России принимали участие в более чем 30 боевых действиях за пределами страны, 25 тысяч стали их жертвами — в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе и в других странах. Цель сегодняшнего памятного дня — почтить их память.

День войск правительственной связи РФ

15 февраля отмечается День войск правительственной связи РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На 15 февраля в России также приходится праздник представителей особой военной специальности — День войск правительственной связи. Вот что о нём известно. Это неофициальный профессиональный ведомственный праздник.

Ежегодно отмечается 15 февраля.

Приурочен к дате основания такой структуры во время Великой Отечественной войны.

Войска правительственной связи — это воинские формирования, задача которых — в обеспечении надёжной и безопасной связи высшему государственному и военному руководству. Они были созданы, чтобы добиваться этого даже в чрезвычайных обстоятельствах, когда обычная связь недоступна.

Такие войска были созданы в 1943 году, когда назрела необходимость в коренном улучшении системы управления войсками, модернизации системы связи ставки Верховного главнокомандования со штабами фронтов и армий. 15 февраля того года было сформировано 17 отдельных батальонов, которые должны были выполнять такую задачу в любых климатических, географических условиях.

До 1991 года эти войска находились в подчинении КГБ, затем работали в системе Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ. В 2003 году они были переданы в ведение ФСБ и частично — Минобороны РФ.

Международный день операционной медсестры

15 февраля отмечается Международный день операционной медсестры. Фото © Shutterstock

15 февраля свой праздник в России и за рубежом отмечают также представители одной из медицинских специальностей: на эту дату приходится Международный день операционной медсестры. Это интернациональный профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Был учреждён в 2009 году Международной ассоциацией операционных медсестёр.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 15 февраля.

Медицинские сёстры отмечают свой общий профессиональный праздник 12 мая, а на 15 февраля приходится отдельный, касающихся тех из них, кто достиг вершины профессионализма, работает с врачами в операционных и каждый день помогает спасать жизни.

Необходимость в таких ассистентах стала очевидна уже на ранних этапах развития хирургии. Считается, что должность операционной медсестры появилась в 1891 году. На них легла ответственность за крайне важную работу: подготовку оперблока, необходимого инструментария, медикаментов, перевязочного материала, соблюдение правил асептики и антисептики. Такая медсестра также может отвечать за послеоперационный уход за пациентом и профилактику осложнений, контролировать отправку в лабораторию биоматериалов, взятых во время операции на гистологическое и бактериологическое исследование. Всё это требует слаженности в работе, внимательности, ответственности.

Как говорят сами медики, случайных людей в этой профессии не бывает. Операционные медсёстры — это обычно универсалы, специалисты, которые готовы нести ответственность за здоровье пациентов.

Именины 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, именины не отмечаются. Такое бывает, когда на дату приходится один из важных церковных праздников. В данном случае это Сретение.

Авторы Вадим Андреев