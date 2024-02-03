Психолог дал советы, как матери подружить ребёнка с новым мужчиной

Когда в жизни женщины появляется новый мужчина, это чаще всего трудное испытание для её ребёнка, особенно подросткового возраста. У детей возникает ощущение, что их отодвинули на второй план, предали. Об этом "Газете.ru" рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

"Как следствие, дети сопротивляются и не принимают нового мужчину в семье, считая его чужаком, конкурентом или угрозой. Сопротивление изменениям в жизни выражается в требовании больше внимания от матери и одновременно в проявлении агрессии и непослушания", — объяснил специалист и дал несколько советов, как этого избежать.

Первый — не торопиться вводить нового партнёра в семью. Нужно дать привыкнуть себе и детям к новой ситуации. Не навязывать общение, тем более не заставлять их называть нового возлюбленного отцом. Кроме того, будьте открыты и честны, расскажите детям о своих чувствах к новому мужчине, о том, как он появился в вашей жизни, о том, что вы от него ожидаете.

Объясните детям, что ваш выбор не означает, что вы любите их меньше или что вы забыли про их отца. Подчеркните, что вы всегда будете для них любящей мамой и что они всегда будут вашим приоритетом. Спросите, что ваши дети чувствуют, узнайте о пожеланиях. Покажите, что вы их слушаете и понимаете, добавил эксперт.

Если между детьми и мужчиной возникли конфликты, их нужно попытаться сгладить. Не ставьте себя в позицию судьи, неправильно защищать одну сторону за счёт другой. Стремитесь к компромиссу, не допускайте, чтобы дочь или сын и ваш партнёр оскорбляли, унижали или игнорировали друг друга — это один из видов эмоционального насилия.

Нужно научиться выявлять манипуляции со стороны детей и пресекать их, сохраняя связь со своими чадами. Контролируйте, чтобы новый партнёр не начал решать за вас или за них привычные вещи, показывая свою власть.

Если вы заняты, предложите им провести время вместе, например посмотреть кино, поиграть в приставку или совместно приготовить ужин. Стимулируйте и поощряйте их положительное взаимодействие, хвалите общие интересы, хобби и занятия. Показывайте и говорите, как вы рады, что они стараются ладить и заботиться друг о друге.