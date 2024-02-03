Анархисты взорвали бомбу прямо напротив здания Минтруда Греции в центре Афин

Минувшей ночью анархисты подорвали самодельное взрывное устройство прямо напротив здания Министерства труда и социальной защиты Греции, расположенного в центре Афин. Об этом пишет газета Kathimerini со ссылкой на полицию.

Место взрыва самодельной бомбы в Афинах. Видео © X / CyclistAnons

Изначально информация о заложенной бомбе поступила в газету Efimerida ton Syntakton: неизвестный назвал место и предупредил, что взрыв произойдёт через 40 минут. Сумку со взрывным устройством нашли у ограждения банка напротив здания ведомства. Ответственность за теракт взяла на себя ранее неизвестная анархистская группировка "Революционная классовая самооборона".

На место оперативно прибыли сапёры, а полиция оцепила прилегающую территорию. Взрыв прозвучал в 02:29 мск, пострадавших нет, зданию министерства нанесён ущерб. Антитеррористическая служба Греции начала расследование.