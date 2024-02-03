На Украине заявили о проблемах со светом и водой после повреждения критической инфраструктуры

Кривой Рог частично остался без воды и света, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Проблемам предшествовали взрывы и последующий пожар.

"Без света... около 15 тысяч человек. А ещё — две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в Никополе повреждены хозяйственная постройка и линия электропередачи. А в подконтрольном ВСУ Херсоне, по словам назначенного Киевом главы областной военной администрации Александра Прокудина, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Тем временем национальный энергохолдинг ДТЭК сообщил о взрывах на одной из теплоэлектростанций, серьёзно повредивших оборудование. На месте работают специалисты. Где находится объект, не уточняется, однако ранее Минэнерго Незалежной сообщало о сбоях в работе объекта генерации электроэнергии, расположенном в Днепропетровской области.