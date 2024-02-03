В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с телами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к похоронной сфере.

"На кладбище Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных в 124-м квартале. Правоохранительные органы проводят проверку", — сказал источник.

В пресс-службе мэрии Кургана позже сообщили, что захоронение тел проведено, брошенных гробов на кладбище больше нет.