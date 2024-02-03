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3 февраля, 12:14

В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с телами

Ura.ru: В Кургане на кладбище Зайково обнаружили бесхозные гробы с телами

В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с телами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к похоронной сфере.

"На кладбище Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных в 124-м квартале. Правоохранительные органы проводят проверку", — сказал источник.

В пресс-службе мэрии Кургана позже сообщили, что захоронение тел проведено, брошенных гробов на кладбище больше нет.

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Ранее Life.ru писал, что в Югре мэр извинился перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери. До этого семью умершей поставили перед выбором: либо заплатить деньги рабочим, либо копать мёрзлый грунт вручную.

Обложка ©

Shutterstock

Евгения Мосс
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