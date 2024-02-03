Медведев призвал поддерживать несистемную оппозицию на Западе, выступающую против США

На Западе тоже есть своя несистемная оппозиция, однако она, в отличие от российской, "не убогая и продажная", а национально ориентированная и выступающая против американского глобализма. По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, её представители не желают гибели своему Отечеству, они бывают как левыми, так и правыми и заседают даже в Европарламенте.

"Новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum (лат. открыто и секретно. — Прим. Лайфа) достичь достойных результатов на выборах", — написал политик.

В конце концов, считает Медведев, кто-то из них может стать частью нового политического истеблишмента, радикально оздоровив политический ландшафт в западном мире. Именно этого, указал бывший президент РФ, и боятся "хитрожопые интеллектуальные кастраты" в Европе и за океаном, а также "бесполые радужные слюнтяи", руководящие многими странами.