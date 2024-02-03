Прыгунья в воду Бруенок не пойдёт в полицию из-за домогательств тренера Муякина
Мария Бруенок. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Член сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок не будет писать заявление в полицию на 62-летнего тренера Павла Муякина, которого она обвинила в домогательствах. При этом 19-летняя спортсменка отметила, что у неё есть доказательства.
"В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь", — подчеркнула Бруенок в беседе с ТАСС.
При этом спортсменка утверждает, что имеет доказательства в виде сообщений и картинок в личной переписке, которые подтверждают её слова. Бруенок призналась, что решила рассказать о домогательствах Муякина, чтобы оградить себя и обезопасить других девушек "от личного внимания и подобных ситуаций".
Мария Бруенок — победительница Международного фестиваля университетского спорта, многократный призёр чемпионатов и кубков России.
Напомним, ранее 19-летняя Бруенок пожаловалась на домогательства со стороны Муякина. По её словам, тренер начал присылать ей сообщения эротического характера и однажды поцеловал в губы без её согласия. Российская федерация прыжков в воду начала расследование по факту домогательств, тренера отстранили от работы, запретили посещать соревнования и официальные сборы. Секс-скандал со своим участием он комментировать отказался, сообщив лишь, что "всё не так однозначно".