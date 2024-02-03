Прыгунья в воду Бруенок не пойдёт в полицию из-за домогательств тренера Муякина

Член сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок не будет писать заявление в полицию на 62-летнего тренера Павла Муякина, которого она обвинила в домогательствах. При этом 19-летняя спортсменка отметила, что у неё есть доказательства.

"В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь", — подчеркнула Бруенок в беседе с ТАСС.

При этом спортсменка утверждает, что имеет доказательства в виде сообщений и картинок в личной переписке, которые подтверждают её слова. Бруенок призналась, что решила рассказать о домогательствах Муякина, чтобы оградить себя и обезопасить других девушек "от личного внимания и подобных ситуаций".

Мария Бруенок — победительница Международного фестиваля университетского спорта, многократный призёр чемпионатов и кубков России.