В Киеве размечтались о демилитаризованной зоне до Москвы
Глава СНБО Украины Данилов: Надо отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Примечательно, что такое заявление он сделал на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий и дефицита оружия у Киева.
"У военных есть желание иметь как можно больше средств поражения. Санкт-Петербург, Москва и другие территории России находятся под контролем оружия [производства Украины]", — отметил он в эфире "Украинского радио".
Как сообщал Life.ru, 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать. Эта линия должна проходить на таком удалении от границ России, чтобы обезопасить мирные города и сёла от обстрелов ВСУ, подчеркнул президент.
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