В Киеве размечтались о демилитаризованной зоне до Москвы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Примечательно, что такое заявление он сделал на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий и дефицита оружия у Киева.

"У военных есть желание иметь как можно больше средств поражения. Санкт-Петербург, Москва и другие территории России находятся под контролем оружия [производства Украины]", — отметил он в эфире "Украинского радио".