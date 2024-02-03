В Дагестане завели дело на директора школы из-за упавших на ребёнка футбольных ворот
В Дагестане упавшие футбольные ворота едва не убили второклассника
В дагестанском селе Сагаси-Дейбук на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота на территории школы. Пострадавший ребёнок находится в больнице, он получил серьёзные травмы, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Инцидент произошёл 1 февраля на перемене, когда второклассник повис руками на металлических воротах, но те не выдержали и свалились на него. После этого мальчика доставили в больницу. По информации медиков, он получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Сейчас в отношении директора школы возбуждено уголовное дело о халатности.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в сообщении СК.
По данным Прокуратуры Дагестана, футбольные ворота, из-за которых ребёнок попал в больницу, не были полностью закреплены с покрытием спортивной площадки.
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