В Дагестане завели дело на директора школы из-за упавших на ребёнка футбольных ворот

В дагестанском селе Сагаси-Дейбук на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота на территории школы. Пострадавший ребёнок находится в больнице, он получил серьёзные травмы, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Инцидент произошёл 1 февраля на перемене, когда второклассник повис руками на металлических воротах, но те не выдержали и свалились на него. После этого мальчика доставили в больницу. По информации медиков, он получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Сейчас в отношении директора школы возбуждено уголовное дело о халатности.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в сообщении СК.

По данным Прокуратуры Дагестана, футбольные ворота, из-за которых ребёнок попал в больницу, не были полностью закреплены с покрытием спортивной площадки.