Спит со светом и нуждается в операции: Как спустя год живёт девочка, выжившая в химкинской резне после 126 ударов ножом

Семья химкинской школьницы, которая ровно год назад едва не стала жертвой одноклассницы, выжив после 126 ударов ножом, до сих пор не получила присуждённые ей 8,5 миллиона рублей. Эти деньги необходимы девочке для срочных пластических операций, которые не позволят десяткам рубцов навсегда остаться на её теле.

"Да, суд установил размер компенсации, но эти деньги семья пока не получила. Это небыстрая процедура", — рассказала kp.ru адвокат пострадавшей стороны Виктория Дергунова.

Юрист подчеркнула, что иск семьи был удовлетворён лишь частично, ведь наказание понесла лишь школа, а вот родители нападавшей девочки, как и она сама, де-факто остались безнаказанными. Юный возраст не позволяет осудить жестокого ребёнка по статье о покушении: уголовная ответственность наступает в РФ с 14 лет. Да и учебное заведение отделалось крайне легко. Компенсацию будет выплачивать бюджет городского округа Химки, директор и классная руководительница лицея продолжают работать, а на входе в здание отныне стоят рамки металлодетектора, которые могли бы предотвратить кровавый эпизод год назад.