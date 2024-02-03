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3 февраля, 11:12

В ФСБ сообщили, что поток иностранных туристов в РФ в 2023 году вырос в 3,5 раза

За 2023 год число поездок иностранцев в Россию выросло на 18,6%, сообщили в погранслужбе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Так, в 2022 году в нашу страну въехало 13 миллионов человек, а в 2023 году — 15,4 миллиона. Большинство из них прибыли в РФ из ближнего зарубежья, в том числе из среднеазиатских республик — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Как пишет РБК, выросло и число визитов европейцев в Россию — на 30,8%, достигнув почти 560 тысяч. Всего же количество поездок с туристическими целями в минувшем году достигло 670 тысяч, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее. Большинство туристов приезжают из Китая, добавили в ведомстве.

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Ранее Центризбирком представил не менее интересную статистику, раскрывшую число избирателей в России. Так, всего проголосовать на, например, грядущих выборах президента смогут 112 миллионов человек. Из них около пяти миллионов — жители новых регионов.

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ТАСС / Александр Казаков

Матвей Константинов
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