Разработчик ChatGPT заявил, что чат-бот недоступен в России
OpenAI — о запуске ChatGPT на "Госуслугах": Чат-бот недоступен в России
Разработчик ChatGPT – американская компания OpenAI заявила, что чат-бот недоступен в России. Тем самым в организации отреагировали на новости, что технологии GPT запустят на "Госуслугах".
По словам представителя OpenAI, России нет в перечне из 190 государств, где ChatGPT доступен. В организации напомнили заявление депутата Госдумы Антона Горелкина о том, что данного продукта не будет на российском справочно-информационном интернет-портале, сообщает ТАСС.
Ранее в Минцифры заявили, что планируют в 2024 году начать внедрение на портале "Госуслуги" технологии ChatGPT для консультации пользователей. Сейчас на сайте есть цифровой помощник — робот Макс. На его счету уже более 450 миллионов обработанных запросов.
ТАСС / Семён Лиходеев