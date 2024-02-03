Разработчик ChatGPT заявил, что чат-бот недоступен в России

Разработчик ChatGPT – американская компания OpenAI заявила, что чат-бот недоступен в России. Тем самым в организации отреагировали на новости, что технологии GPT запустят на "Госуслугах".

По словам представителя OpenAI, России нет в перечне из 190 государств, где ChatGPT доступен. В организации напомнили заявление депутата Госдумы Антона Горелкина о том, что данного продукта не будет на российском справочно-информационном интернет-портале, сообщает ТАСС.