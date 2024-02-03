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3 февраля, 11:25

Разработчик ChatGPT заявил, что чат-бот недоступен в России

OpenAI — о запуске ChatGPT на "Госуслугах": Чат-бот недоступен в России

Разработчик ChatGPT – американская компания OpenAI заявила, что чат-бот недоступен в России. Тем самым в организации отреагировали на новости, что технологии GPT запустят на "Госуслугах".

По словам представителя OpenAI, России нет в перечне из 190 государств, где ChatGPT доступен. В организации напомнили заявление депутата Госдумы Антона Горелкина о том, что данного продукта не будет на российском справочно-информационном интернет-портале, сообщает ТАСС.

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Ранее в Минцифры заявили, что планируют в 2024 году начать внедрение на портале "Госуслуги" технологии ChatGPT для консультации пользователей. Сейчас на сайте есть цифровой помощник — робот Макс. На его счету уже более 450 миллионов обработанных запросов.

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ТАСС / Семён Лиходеев

Никита Осипов
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