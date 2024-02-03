Посла России в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи

Власти Южной Кореи вызвали в МИД страны посла России в Сеуле Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным журналистов, главе дипмиссии выразили протест.

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о ядерной проблематике КНДР имеют цель завуалировать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Основная причина роста напряжённости на полуострове — "нахрапистая политика США и их союзников". Представитель МИД РФ назвала тенденциозным заявление политика о том, что Северная Корея является единственной в мире страной, закрепившей за собой право на превентивный ядерный удар.

В Посольстве РФ в Южной Корее сообщили, что Зиновьев изложил представителям Сеула российские оценки складывающейся напряжённой ситуации на полуострове.

"Был подчёркнут неприемлемый характер распространённых в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля сего года в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС России на Украине", — говорится в сообщении.