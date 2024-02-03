"На чиле, на расслабоне": Беззаботные кувыркания в снегу отца малышки-панды Катюши попали на видео
В Московском зоопарке показали кувыркающегося в снегу панду Жуи
Московский зоопарк показал видео забавной прогулки панды по имени Жуи. Кадрами в телеграм-канале поделилась директор учреждения Светлана Акулова.
Жуи играет в снегу в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"У Жуи всё хорошо", — подписала Акулова ролик.
На кадрах видно, как Жуи беспечно кувыркается в сугробах. Также отец пандёнка Катюши с удовольствием играет с инвентарём, который выдали сотрудники. Где в этот момент находится Диндин и Катюша — неизвестно. Жуи, судя по всему, это не особо волнует. Подписчики Акуловой в комментариях посмеялись над беззаботностью отца-панды.
"Беззаботный папаша, всё время на чиле, на расслабоне, то в нирване, а Диндин одна отдувается", — подметил один из пользователей.
"Отец года, чтоб я так жил", — добавил другой.
"Жуи, как всегда, весь в делах", — прокомментировал видео ещё один юзер.
Тем временем Диндин держит малышку Катюшу под полным контролем. Ранее Московский зоопарк показал, как мама-панда учит подросшую дочку-хулиганку правильно падать. Сама же Катюша в этот момент была увлечена игрой с пластиковым конусом и пыталась вырваться из лап мамы.
Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова