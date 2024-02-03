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3 февраля, 12:20

"На чиле, на расслабоне": Беззаботные кувыркания в снегу отца малышки-панды Катюши попали на видео

В Московском зоопарке показали кувыркающегося в снегу панду Жуи

Московский зоопарк показал видео забавной прогулки панды по имени Жуи. Кадрами в телеграм-канале поделилась директор учреждения Светлана Акулова.

Жуи играет в снегу в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"У Жуи всё хорошо", — подписала Акулова ролик.

На кадрах видно, как Жуи беспечно кувыркается в сугробах. Также отец пандёнка Катюши с удовольствием играет с инвентарём, который выдали сотрудники. Где в этот момент находится Диндин и Катюша — неизвестно. Жуи, судя по всему, это не особо волнует. Подписчики Акуловой в комментариях посмеялись над беззаботностью отца-панды.

"Беззаботный папаша, всё время на чиле, на расслабоне, то в нирване, а Диндин одна отдувается", — подметил один из пользователей.

"Отец года, чтоб я так жил", — добавил другой.

"Жуи, как всегда, весь в делах", — прокомментировал видео ещё один юзер.

Тем временем Диндин держит малышку Катюшу под полным контролем. Ранее Московский зоопарк показал, как мама-панда учит подросшую дочку-хулиганку правильно падать. Сама же Катюша в этот момент была увлечена игрой с пластиковым конусом и пыталась вырваться из лап мамы.

В Московском зоопарке показали, как панда-хулиганка Катюша кусает рабочих, пока мамы нет рядом
В Московском зоопарке показали, как панда-хулиганка Катюша кусает рабочих, пока мамы нет рядом
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Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова

Наталья Исакова
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