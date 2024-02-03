В РПЦ объяснили, почему на Украине исключили Александра Невского из списка святых

Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил день памяти святого князя Александра Невского из церковного календаря. Как считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, таким образом некие силы намерены усилить религиозную ненависть между русским и украинским народами.

По его мнению, такое решение обусловлено политическим заказом, который ПЦУ получила от не имеющих к православию учредителей.

"Его задача — вычистить общее наследие русского православия из богослужебной практики и церковного календаря. Цель — возвести стену недоверия и посеять рознь на пространстве исторической Руси. Это выгодно тем, кто заинтересован в том, чтобы в этой части Европы продолжались война, рознь и не наступал мир", — сказал Кипшидзе в беседе с "Газетой.ru".