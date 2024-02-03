Назначен новый глава ДОСААФ России

Бывшего командующего Южным военным округом Александра Дворникова избрали председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова", — говорится в сообщении.

В ДОСААФ дополнили, что на съезде среди прочего были определены стратегические цели развития организации, поскольку плановое задание по подготовке призывников для службы в армии повысилось.

С июля по сентябрь 2016 года Дворников исполнял обязанности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) ЮВО. В конце того же года его назначили генерал-полковником командующим войсками ЮВО. Кроме того, Дворников является участником военной операции РФ в Сирии. В 2016 году президент Владимир Путин вручил ему Золотую звезду Героя России.