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3 февраля, 12:32

В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе

В Краснодаре проверят данные об употреблении студентками наркотиков на иконе

Студентки из Краснодара употребляли запрещённые вещества прямо на иконе Николая Чудотворца. Они снимали всё на видео, которое выложили в соцсети. На ролик обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявившая, что пожалуется на девушек в полицию. Правоохранители, к слову, уже устанавливают личности богохульниц.

"Полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек, а их действиям дана правовая оценка", — сообщает пресс-служба краснодарского главка МВД России.

В соцсетях многие пользователи пишут, что подобные видео являются оскорблением чувств верующих. Граждане называют поведение студенток позором и считают, что "безмозглых" необходимо привлечь к уголовной ответственности.

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Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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