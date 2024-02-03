В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе

Студентки из Краснодара употребляли запрещённые вещества прямо на иконе Николая Чудотворца. Они снимали всё на видео, которое выложили в соцсети. На ролик обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявившая, что пожалуется на девушек в полицию. Правоохранители, к слову, уже устанавливают личности богохульниц.

"Полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек, а их действиям дана правовая оценка", — сообщает пресс-служба краснодарского главка МВД России.

В соцсетях многие пользователи пишут, что подобные видео являются оскорблением чувств верующих. Граждане называют поведение студенток позором и считают, что "безмозглых" необходимо привлечь к уголовной ответственности.