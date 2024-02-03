ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли 37 высокоточных ударов по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 3 февраля.

"С 27 января по 3 февраля ВС РФ нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", — отметили в ведомстве.

Российские силы также атаковали пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и наёмников-иностранцев. В ведомстве подчеркнули, что все перечисленные объекты были поражены.