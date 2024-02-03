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3 февраля, 12:29

ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли 37 высокоточных ударов по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 3 февраля.

"С 27 января по 3 февраля ВС РФ нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", — отметили в ведомстве.

Российские силы также атаковали пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и наёмников-иностранцев. В ведомстве подчеркнули, что все перечисленные объекты были поражены.

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Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в январе российские военные нанесли 127 высокоточных ударов по объектам ВПК Украины. По его словам, были поражены арсеналы, базы горючего, а также предприятия по производству и ремонту вооружения.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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