На Купянском направлении ВСУ за неделю потеряли более 750 военных, ВС РФ отразили 41 атаку противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Потери противника составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии", — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю и отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Это произошло в районах населённых пунктов Терны (ДНР), Новосёловское (ЛНР), Синьковка, Табаевка (Харьковская область).