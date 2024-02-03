Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом

Китай запустил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает телеканал CGTN.

Ракета-носитель Smart Dragon – 3 отправилась на орбиту со спутником с ИИ. Видео © X (Twitter) / CNSpaceflight

Пуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (06:06 по московскому времени). Ракету-носитель Smart Dragon – 3 (SD-3) запустили с воды около города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун. Уточняется, что для SD-3 это уже третий запуск.

Ракета доставила на орбиту группу из девяти аппаратов, в том числе спутник Rongpiao (другое название — Xingshidai-18) интегрированной сети зондирования, который разработала компания Guoxing Aerospace Technology. На орбите он будет отрабатывать алгоритм ИИ Synaesthesia Fusion. Кроме того, у спутника есть возможности "удалённой интегрированной платформы для будущих сетей связи". К слову, назначение остальных аппаратов не раскрывается.