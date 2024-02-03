Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 14:14

Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом

CGTN: Китай запустил спутник Rongpiao с ИИ с помощью ракеты-носителя SD-3

Ракета-носитель Smart Dragon – 3 отправилась на орбиту со спутником с ИИ. Обложка © X (Twitter) / CNSpaceflight

Ракета-носитель Smart Dragon – 3 отправилась на орбиту со спутником с ИИ. Обложка © X (Twitter) / CNSpaceflight

Китай запустил на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает телеканал CGTN.

Ракета-носитель Smart Dragon – 3 отправилась на орбиту со спутником с ИИ. Видео © X (Twitter) / CNSpaceflight

Пуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (06:06 по московскому времени). Ракету-носитель Smart Dragon – 3 (SD-3) запустили с воды около города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун. Уточняется, что для SD-3 это уже третий запуск.

Ракета доставила на орбиту группу из девяти аппаратов, в том числе спутник Rongpiao (другое название — Xingshidai-18) интегрированной сети зондирования, который разработала компания Guoxing Aerospace Technology. На орбите он будет отрабатывать алгоритм ИИ Synaesthesia Fusion. Кроме того, у спутника есть возможности "удалённой интегрированной платформы для будущих сетей связи". К слову, назначение остальных аппаратов не раскрывается.

Первый японский модуль совершил посадку на Луну
Первый японский модуль совершил посадку на Луну

Ранее Life.ru рассказывал, что Китай успешно осуществил первый космический запуск в этом году. Компания ExPace Technology отправила на орбиту четыре спутника группировки "Тяньму-1". Они будут использоваться в коммерческих целях при предоставлении услуг, связанных с метеорологической информацией.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Китай
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров