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3 февраля, 15:41

В США трёхтонный электромобиль разбили об отбойник на скорости 100 км/ч и сняли на видео

В США сняли на видео, сможет ли отбойник остановить электромобиль

Американский Университет Небраски решил проверить, сможет ли отбойник остановить электромобиль на скорости 100 километров в час. Специалисты провели испытание, в котором участвовал трёхтонный пикап Rivian R1T, и сняли на видео.

Краш-тест электромобиля, проведённый Университетом Небраски. Видео © YouTube / University of Nebraska–Lincoln

На кадрах огромный автомобиль разносит в клочья стальное ограждение. С инерцией электромобиль сбивает и установленный за отбойником бетонный барьер, а потом взлетает. Затем эксперимент провели с седаном Tesla Model 3 — преграды не смогли остановить и это транспортное средство. Оно проскочило и осталось без крыши.

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Ранее Life.ru писал, что в этом году российскому рынку обещают 30 ожидаемых автопремьер. Это будут машины брендов Dongfeng, Exlantix, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, M-Hero, Omoda, Oting и Wey.

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YouTube / University of Nebraska–Lincoln

Никита Осипов
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