В США трёхтонный электромобиль разбили об отбойник на скорости 100 км/ч и сняли на видео

Американский Университет Небраски решил проверить, сможет ли отбойник остановить электромобиль на скорости 100 километров в час. Специалисты провели испытание, в котором участвовал трёхтонный пикап Rivian R1T, и сняли на видео.

На кадрах огромный автомобиль разносит в клочья стальное ограждение. С инерцией электромобиль сбивает и установленный за отбойником бетонный барьер, а потом взлетает. Затем эксперимент провели с седаном Tesla Model 3 — преграды не смогли остановить и это транспортное средство. Оно проскочило и осталось без крыши.