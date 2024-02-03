В США трёхтонный электромобиль разбили об отбойник на скорости 100 км/ч и сняли на видео
В США сняли на видео, сможет ли отбойник остановить электромобиль
Американский Университет Небраски решил проверить, сможет ли отбойник остановить электромобиль на скорости 100 километров в час. Специалисты провели испытание, в котором участвовал трёхтонный пикап Rivian R1T, и сняли на видео.
Краш-тест электромобиля, проведённый Университетом Небраски. Видео © YouTube / University of Nebraska–Lincoln
На кадрах огромный автомобиль разносит в клочья стальное ограждение. С инерцией электромобиль сбивает и установленный за отбойником бетонный барьер, а потом взлетает. Затем эксперимент провели с седаном Tesla Model 3 — преграды не смогли остановить и это транспортное средство. Оно проскочило и осталось без крыши.
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YouTube / University of Nebraska–Lincoln