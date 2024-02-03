Ракету для доставки ядерной боеголовки нашли в гараже у американца

В гараже у жителя американского штата Вашингтон обнаружили ракету класса "воздух – воздух", которая предназначена для перевозки ядерной боеголовки мощностью полторы килотонны. Об этом сообщается на сайте полиции города Белвью.

Правоохранителям поступил звонок из Национального музея Военно-воздушных сил США в Дейтоне (штат Огайо). Сотрудники учреждения сообщили, что им звонил житель города Белвью и предлагал подарить ракету класса "воздух – воздух". Силовики прибыли в дом американца и обнаружили "опасный предмет" прямо у него в гараже. Мужчина рассказал, что ракету в своё время он купил у покойного соседа на гаражной распродаже. Взрывотехники обследовали находку и убедились, что она не представляет опасности.

"Сапёры подтвердили, что объект был инертным и не содержал ракетного топлива. По сути, это означало, что предмет был артефактом, не представляющим опасности, поэтому его решено было оставить у мужчины", — говорится в сообщении полицейских.

Ракета, найденная в гараже у американца. Фото © Bellevue Police Department