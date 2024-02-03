Жившая в московском подъезде семья переселена в соцгостиницу
Омбудсмен Ярославская: Жившая в подъезде в Москве семья находится в соцгостинице
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию с матерью и её тремя детьми, которые проживали в одном из столичных подъездов. Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена, их поселили в социальной гостинице.
"Все находятся в безопасности, размещены в социальной гостинице, и мама, и дети", — заявила Ярославская.
По словам чиновницы, теперь стражам правопорядка предстоит выяснить, почему женщина и её дети оказались в такой ситуации. Помимо этого, она сообщила, что пожитки семьи, так же как и домашние питомцы, в полной сохранности.
Напомним, на востоке Москвы женщина с тремя детьми поселилась в подъезде многоэтажки. При этом в собственную квартиру в этом же доме она пустила арендаторов. Впоследствии выяснилось, что горе-мать пыталась таким образом подзаработать, однако всё пошло не по плану.
T.me / Прокуратура Москвы