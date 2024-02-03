Жившая в московском подъезде семья переселена в соцгостиницу

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию с матерью и её тремя детьми, которые проживали в одном из столичных подъездов. Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена, их поселили в социальной гостинице.

"Все находятся в безопасности, размещены в социальной гостинице, и мама, и дети", — заявила Ярославская.

По словам чиновницы, теперь стражам правопорядка предстоит выяснить, почему женщина и её дети оказались в такой ситуации. Помимо этого, она сообщила, что пожитки семьи, так же как и домашние питомцы, в полной сохранности.