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3 февраля, 19:58

Германия и Украина планируют заключить договор о безопасности

FAZ: Германия готовится заключить договор о безопасности с Украиной 16 февраля

Германия может заключить договор с Украиной о двусторонних гарантиях в области безопасности. Это может произойти на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, пишет издание FAZ, ссылаясь на правительственные круги.

"В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", — подчёркивает FAZ.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала изданию, что проект соглашения подготовлен. Вот только текст не до конца согласовали, хотя по большей части он написан.

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Напомним, в январе Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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