Германия и Украина планируют заключить договор о безопасности

Германия может заключить договор с Украиной о двусторонних гарантиях в области безопасности. Это может произойти на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, пишет издание FAZ, ссылаясь на правительственные круги.

"В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", — подчёркивает FAZ.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала изданию, что проект соглашения подготовлен. Вот только текст не до конца согласовали, хотя по большей части он написан.