В офисе Зеленского утверждают, что разрабатывают договор о безопасности с США

Украина разрабатывает договоры о безопасности, аналогичные заключённому с Великобританией, с другими странами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк. Утверждается, что речь идёт в том числе о США, Германии, Франции, Италии, Польше и Канаде.