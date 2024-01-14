В офисе Зеленского утверждают, что разрабатывают договор о безопасности с США
Украина разрабатывает договоры о безопасности, аналогичные заключённому с Великобританией, с другими странами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк. Утверждается, что речь идёт в том числе о США, Германии, Франции, Италии, Польше и Канаде.
"Со всеми ними также прорабатываются очень похожие документы. Идея абсолютно идентична — предоставление гарантий безопасности для Украины", — отметил чиновник в эфире одного из украинских телеканалов.
Напомним, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев подписал с Владимиром Зеленским договор о гарантиях безопасности. Документ будет рассчитан до так ожидаемого Незалежной вступления в НАТО. К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в рамках соглашений страна сделает всё возможное для защиты Британии в случае некоего нападения со стороны России.
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