Обещание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля защитить Великобританию от некоего "нападения" России является бредом и политическим оксюмороном, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В то же время, указал он, это заявление является признанием во внешнем управлении и подчинении Незалежной.

"Если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону", — написал политик в телеграм-канале.

По словам парламентария, "война до последнего украинца" в интересах Вашингтона и Брюсселя теперь приобрела ещё один аспект. Это является плохой новостью для жителей Незалежной, которых "неонацистская хунта распродаёт как пушечное мясо и расходный материал".