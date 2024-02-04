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4 февраля, 00:24

Петербурженка споткнулась и выронила грудную дочь на асфальт, малышка в реанимации

В Санкт-Петербурге младенец попал в реанимацию после падения с рук матери

В Санкт-Петербурге 23-летняя мать выронила пятимесячную дочь на асфальт, споткнувшись при выходе из больницы. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", малышка находится в реанимации.

По данным канала, инцидент произошёл рядом с медучреждением на Ленинском проспекте в Северной столице. Предполагается, что всему виной стала мусорная урна, за которую зацепилась нога молодой матери. Пятимесячную девочку доставили в реанимацию с крайне тяжёлой травмой головы, за её жизнь борются врачи.

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Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае семимесячная девочка умерла от удушья и обезвоживания. В трагедию вылилась недолеченная ОРВИ.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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