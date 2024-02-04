Петербурженка споткнулась и выронила грудную дочь на асфальт, малышка в реанимации

В Санкт-Петербурге 23-летняя мать выронила пятимесячную дочь на асфальт, споткнувшись при выходе из больницы. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке" , малышка находится в реанимации.

По данным канала, инцидент произошёл рядом с медучреждением на Ленинском проспекте в Северной столице. Предполагается, что всему виной стала мусорная урна, за которую зацепилась нога молодой матери. Пятимесячную девочку доставили в реанимацию с крайне тяжёлой травмой головы, за её жизнь борются врачи.