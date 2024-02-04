Скончался британский писатель Кристофер Прист, подаривший жизнь роману "Престиж"
Скончался 80-летний британский писатель-фантаст Кристофер Прист
Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист. Обложка © Wikipedia / Éric Messel
Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист, создавший роман "Престиж", который режиссёр Кристофер Нолан экранизировал в 2006 году. Присту было 80 лет. О его смерти сообщила на своём сайте его спутница, писательница Нина Аллан.
"Мой любимый Крис ушёл из жизни сегодня вечером. Он ушёл мирно и был окружён любовью", — подчеркнула Аллан.
Причины его смерти не уточняются, однако известно, что писатель страдал от онкологического заболевания, а именно мелкоклеточного рака, который был диагностирован у него прошлым летом.
Прист написал 18 романов. Среди его работ — "Фуга для темнеющего острова", "Опрокинутый мир" и "Машина пространства". В 2008 году на фестивале фантастики "Аэлита" в Екатеринбурге он получил премию The Great Master of Sci-Fi & Fantasy за выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики.
Ранее сыгравший в сериале "Твин Пикс: Возвращение" американский актёр Дон Мюррей скончался на 95-м году жизни. Первой его ролью на большом экране стал грубоватый ковбой Бо в комедии "Автобусная остановка" с участием Мэрилин Монро.