Скончался британский писатель Кристофер Прист, подаривший жизнь роману "Престиж"

Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист, создавший роман "Престиж", который режиссёр Кристофер Нолан экранизировал в 2006 году. Присту было 80 лет. О его смерти сообщила на своём сайте его спутница, писательница Нина Аллан.

"Мой любимый Крис ушёл из жизни сегодня вечером. Он ушёл мирно и был окружён любовью", — подчеркнула Аллан.

Причины его смерти не уточняются, однако известно, что писатель страдал от онкологического заболевания, а именно мелкоклеточного рака, который был диагностирован у него прошлым летом.

Прист написал 18 романов. Среди его работ — "Фуга для темнеющего острова", "Опрокинутый мир" и "Машина пространства". В 2008 году на фестивале фантастики "Аэлита" в Екатеринбурге он получил премию The Great Master of Sci-Fi & Fantasy за выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики.