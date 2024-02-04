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4 февраля, 02:16

Шанс обвала фронта велик: В Польше предупредили Киев о смертельной опасности

Эксперт Кендзерский: Без американских поставок украинский фронт может обвалиться

Киевский режим не сможет удержать фронт без американских поставок. Такой вывод в интервью Polskie Radio сделал эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский.

"При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно. <...> Украина — это труп", — заявил польский аналитик.

Он считает, что даже выделенные Евросоюзом 50 миллиардов евро поддержки для Незалежной не сильно помогут Киеву, так как эти средства в первую очередь будут направлены на выплату украинских долгов. Совсем другая ситуация складывается с американской военной помощью. По словам политолога, если Вашингтон прекратит поставлять оружие киевским властям, то велик шанс обвала украинского фронта.

"На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны", — заключил Кендзерский.

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Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли договориться о поставках Киеву вооружений. В то же время, по его словам, не все участники были согласны с тем, что Украине надо больше оружия.

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Алексей Соловьёв
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