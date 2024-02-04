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4 февраля, 02:51

Американские СМИ прогнозируют Байдену победу на праймериз в Южной Каролине

CNN: Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден побеждает на внутрипартийных выборах (праймериз) за кандидатов в президенты США от демократов в Южной Каролине. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканала CNN.

"Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине", — говорится в прогнозе канала.

Официальные итоги голосования ещё не объявлены, но, согласно оценкам журналистов, Байден набирает почти 96% голосов избирателей, в то время как его конкуренты-однопартийцы получают менее 2% голосов.

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Ранее Life.ru писал, что шансы действующего главы США демократа Джо Байдена победить на грядущих президентских выборах некоторые его однопартийцы расценивают как низкие.

Обложка ©

Flickr / The White House

Алексей Соловьёв
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