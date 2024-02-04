Американские СМИ прогнозируют Байдену победу на праймериз в Южной Каролине

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден побеждает на внутрипартийных выборах (праймериз) за кандидатов в президенты США от демократов в Южной Каролине. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканала CNN.

"Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине", — говорится в прогнозе канала.

Официальные итоги голосования ещё не объявлены, но, согласно оценкам журналистов, Байден набирает почти 96% голосов избирателей, в то время как его конкуренты-однопартийцы получают менее 2% голосов.