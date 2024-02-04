Юрист объяснил, как не остаться без жилья из-за цифровой подписи

Передача электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьим лицам может закончиться потерей жилья и прочими неприятностями, предупредил в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

При этом он перечислил плюсы ЭЦП: возможность заключать договоры, обращаться в госорганы, подавать документы в суд, сидя дома. Но, если эти данные попадут к третьим лицам, без проблем не обойтись.

"Если вы передадите электронную подпись третьим лицам, на ваше имя могут быть оформлены кредитные договоры, вас могут сделать руководителем фирмы-однодневки, ваше имущество может быть продано, от вашего имени могут быть совершены иные юридически значимые действия, в результате которых именно вы можете быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной", — предупредил Данилов.

В обязанностях органа, выдающего ЭЦП, установить личность заявителя. Но, если защищённость носителя не обеспечена, доступ к подписи могут получить третьи лица. При этом отчуждение недвижимости оформляется договором в простой письменной форме.

С ЭЦП россиянина третье лицо может без ведома человека заключать договоры купли-продажи, дарения, мены, подавать документы для регистрации перехода права собственности. Чтобы обеспечить свою защищённость, Данилов советует не использовать один носитель для электронных подписей нескольких лиц, которые контролируют передачу носителя другим людям, не записывать на само устройство пароль от подписи.

Кроме того, эксперт посоветовал установить самозапрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. Чтобы это сделать, нужно написать заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника и подать его в Росреестр либо через МФЦ или "Госуслуги".