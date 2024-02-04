Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Вертолёты ВКС РФ поразили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает Минобороны, ударная группа вертолётов ВКС РФ успешно поразила позиции Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.
Ударная группа вертолётов ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ
"Была поставлена боевая задача по уничтожению скопления личного состава и техники противника. Полёт проходил без особенностей. Техника отработала штатно. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении целей", — заявил лётчик ударного вертолёта Ка-52 с позывным Матёрый.
По данным ведомства, атака была совершена неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После нанесения удара, который был произведён с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях, передовой авиационный наводчик сообщил о поражении цели, затем, выполнив противоракетный манёвр, экипажи вернулись в пункт временной дислокации. В Минобороны уточнили, что в состав группы входили ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.
Накануне, 3 февраля, российское оборонное ведомство сообщало, что ВСУ за неделю потеряли до 1825 военных на Краснолиманском направлении, попав под огневой удар ВС РФ. За это же время российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника на данном участке фронта.