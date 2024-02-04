Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает Минобороны, ударная группа вертолётов ВКС РФ успешно поразила позиции Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.

Ударная группа вертолётов ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Минобороны РФ

"Была поставлена боевая задача по уничтожению скопления личного состава и техники противника. Полёт проходил без особенностей. Техника отработала штатно. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении целей", — заявил лётчик ударного вертолёта Ка-52 с позывным Матёрый.

По данным ведомства, атака была совершена неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После нанесения удара, который был произведён с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях, передовой авиационный наводчик сообщил о поражении цели, затем, выполнив противоракетный манёвр, экипажи вернулись в пункт временной дислокации. В Минобороны уточнили, что в состав группы входили ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.