Дальность, точность, надёжность: Разработчик рассказал о работе авиракет "Изделие-305" в зоне СВО
Разработчик: Авиаракеты "Изделие-305" демонстрируют хорошую точность в зоне СВО
Лёгкая многоцелевая управляемая ракета "305". Обложка © topwar.ru
Новые авиаракеты "Изделие-305" российского производства демонстрируют хорошую точность в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы".
"Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надёжность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Всё, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причём она не зависит от дальности применения", — приводит слова разработчика РИА "Новости".
Там обратили внимание, что мощности боевой части хватает, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО и артиллерийские системы. По информации разработчиков, процесс совершенствования идёт непрерывно.
Ранее Life.ru писал, что для украинской армии серьёзную угрозу представляют российские управляемые ракеты "305", известные как "Изделие 305". Их применяют в том числе с модернизированных ударных вертолётов Ка-52М.