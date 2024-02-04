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4 февраля, 04:16

Дальность, точность, надёжность: Разработчик рассказал о работе авиракет "Изделие-305" в зоне СВО

Разработчик: Авиаракеты "Изделие-305" демонстрируют хорошую точность в зоне СВО

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета "305". Обложка © topwar.ru

Лёгкая многоцелевая управляемая ракета "305". Обложка © topwar.ru

Новые авиаракеты "Изделие-305" российского производства демонстрируют хорошую точность в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в компании-разработчике, холдинге "Высокоточные комплексы".

"Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надёжность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Всё, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причём она не зависит от дальности применения", — приводит слова разработчика РИА "Новости".

Там обратили внимание, что мощности боевой части хватает, чтобы поразить бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО и артиллерийские системы. По информации разработчиков, процесс совершенствования идёт непрерывно.

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Ранее Life.ru писал, что для украинской армии серьёзную угрозу представляют российские управляемые ракеты "305", известные как "Изделие 305". Их применяют в том числе с модернизированных ударных вертолётов Ка-52М.

Анатолий Симоненко
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