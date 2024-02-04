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4 февраля, 04:56

Россия и Южная Корея обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине

Замглавы МИД РФ Руденко обсудил в Сеуле ситуацию в мире, в том числе на Украине

Заместитель министра иностранных дел России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко недавно прибыл в Южную Корею, чтобы обсудить с местными дипломатами ситуацию в мире. Как сообщает МИД республики, обсуждались вопросы сотрудничества Москвы с Пхеньяном, а также обстановка на Украине.

"Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, 2 февраля встретился с замминистра Чон Бён Воном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине", — говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, что в рамках этой беседы южнокорейская сторона не могла пройти мимо нарастающего двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР. Сеул призвал Москву "действовать ответственно" в этом направлении.

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Ранее Life.ru писал, что власти Южной Кореи вызвали в МИД страны посла России в Сеуле Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Сообщалось, что главе дипмиссии выразили протест.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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