Россия и Южная Корея обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине

Заместитель министра иностранных дел России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко недавно прибыл в Южную Корею, чтобы обсудить с местными дипломатами ситуацию в мире. Как сообщает МИД республики, обсуждались вопросы сотрудничества Москвы с Пхеньяном, а также обстановка на Украине.

"Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, 2 февраля встретился с замминистра Чон Бён Воном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине", — говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, что в рамках этой беседы южнокорейская сторона не могла пройти мимо нарастающего двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР. Сеул призвал Москву "действовать ответственно" в этом направлении.