Space X вновь перенесла возвращение космических туристов с МКС на Землю
Space X: Отстыковка Crew Dragon от МКС отсрочена и произойдёт не ранее 6 февраля
Отстыковка космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем Ax3 от МКС была вновь отсрочена и теперь состоится не раньше чем 6 февраля. Об этом пресс-служба компании SpaceX сообщила в социальной сети.
"Погода у побережья Флориды остаётся неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю. Теперь планируется, что Dragon отстыкуется от Международной космической станции не ранее вторника, 6 февраля", — сказано в сообщении.
3 февраля Space X проинформировала о том, что космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем будет отстыкован от МКС и возвратится на Землю не раньше 5 февраля из-за не благоволящих для входа в плотные слои атмосферы погодных условий. Изначально отстыковаться планировали 3 февраля.
В состав коммерческого экипажа Ах3 вошли итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт, военный пилот Альпер Гезеравчи, который, к слову, является первым гражданином Турции, побывавшим в космосе, и его капитан — бывалый астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия. Миссия направилась к МКС 19 января и является уже третьим полётом экипажа на полностью коммерческой основе, осуществлённого по контракту НАСА и компании Axiom Space.
Ранее в НАСА сообщили о том, что российский космонавт Александр Горбунов станет участником миссии Crew9, которая должна отправиться на Международную космическую станцию грядущим летом. Старт команды ожидается вскоре после возвращения на Землю миссии Crew8. Это произойдёт не ранее августа.
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