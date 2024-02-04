Space X вновь перенесла возвращение космических туристов с МКС на Землю

Отстыковка космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем Ax3 от МКС была вновь отсрочена и теперь состоится не раньше чем 6 февраля. Об этом пресс-служба компании SpaceX сообщила в социальной сети.

"Погода у побережья Флориды остаётся неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю. Теперь планируется, что Dragon отстыкуется от Международной космической станции не ранее вторника, 6 февраля", — сказано в сообщении.

3 февраля Space X проинформировала о том, что космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем будет отстыкован от МКС и возвратится на Землю не раньше 5 февраля из-за не благоволящих для входа в плотные слои атмосферы погодных условий. Изначально отстыковаться планировали 3 февраля.

В состав коммерческого экипажа Ах3 вошли итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт, военный пилот Альпер Гезеравчи, который, к слову, является первым гражданином Турции, побывавшим в космосе, и его капитан — бывалый астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия. Миссия направилась к МКС 19 января и является уже третьим полётом экипажа на полностью коммерческой основе, осуществлённого по контракту НАСА и компании Axiom Space.