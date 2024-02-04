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4 февраля, 06:18

Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Путин удостоил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © ГД

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Глава государства завизировал соответствующий документ в юбилей спикера нижней палаты парламента — 4 февраля ему исполняется 60 лет.

Награда будет вручена Володину "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу", сказано в указе.

Путин учредил орден "За доблестный труд"
Путин учредил орден "За доблестный труд"

А ранее президент России Владимир Путин установил звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Согласно документу, претендовать на звание можно не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в этой сфере. Важно, чтобы у работника имелись отраслевые награды.

Андрей Бражников
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