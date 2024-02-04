Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Глава государства завизировал соответствующий документ в юбилей спикера нижней палаты парламента — 4 февраля ему исполняется 60 лет.

Награда будет вручена Володину "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу", сказано в указе.

А ранее президент России Владимир Путин установил звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Согласно документу, претендовать на звание можно не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в этой сфере. Важно, чтобы у работника имелись отраслевые награды.