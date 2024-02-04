"От поезда отцепят локомотив": Подсчитан ущерб в случае выхода Германии из ЕС Эксперты напомнили, что ЕС лишится пятой части бюджета в случае выхода Германии 4 февраля, 07:38 Германия. Обложка © Shutterstock

Евросоюз лишится пятой части своего бюджета, если Германия решится на выход из объединения. При этом немецкая экономика потеряет по меньшей мере 227 миллиардов евро. Об этом пишет РИА "Новости", комментируя призывы лидера партии ФРГ "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель провести референдум в стране о прекращении членства в ЕС.

Сейчас бюджет ЕС в основном формируется из финансовых вложений Франции, Италии, Испании, Нидерландов, а возглавляет список — Германия, которая закрывает бюджетные потребности Евросоюза на 21,2%, что за год составляет 30,3 миллиарда евро. Большая часть средств идёт нуждающимся странам – участницам союза.

ФРГ тоже пострадает в случае выхода из объединения, потому что её внешняя торговля столкнётся с административными препятствиями. Сейчас же Европу объединяет единый свободный рынок и товары поставляются в разные государства без особых проблем. В 2023 году Германия импортировала у участников ЕС продукции на 739 миллиардов евро, что составляет порядка 65% всего импорта страны. После предполагаемого "Декзита" (выхода из ЕС в стиле Brexit) Берлин столкнётся с таможенными пошлинами.

И наконец, немецкая экономика почувствует нехватку трудовых мигрантов. Приезжающим на работу из других стран ЕС придётся оформлять визы, на данный момент в Германии насчитывается 7,65% таких мигрантов. Их положение может осложниться после "Декзита". В целом эксперты прогнозируют потери ВВП Германии в районе 227 миллиардов евро, если решение о выходе будет принято. При этом зашатается и сам ЕС, где главную роль играли немцы.

"Сценарий Dexit — это сценарий, при котором от поезда отцепят локомотив", — подчеркнул инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его мнению, постоянные разговоры внутри немецкой политической элиты о "Декзите" — это всего лишь риторика, сотрясающая воздух, а прибегающие к ней чиновники лишь достигают с её помощью своих внутригосударственных задач.

Напомним, в Германии периодически разгораются дебаты о выходе страны из ЕС. Так, в 2021 году депутаты выступили с призывом создать новое европейское экономическое сообщество. На съезда партии "Альтернатива для Германии" более 550 политиков проголосовали за выход страны из Евросоюза. В начале 2024 года вновь депутаты от данной партии предложили подумать о "Декзите".

Авторы Татьяна Миссуми